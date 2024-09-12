نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة حول أسباب فشل صفقة بوبيندزا أولى أمنيات بنتايك مع الزمالك.. تشييع جثمان إيهاب جلال والفارق بين أبو علي وعمر فرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 12-09-2024 في السطور التالية:

خالد الغندور: بوبيندزا أخلاقياته لاتناسب الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن وكلاء اللاعبين سبب إفشال صفقة الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق محذرًا من تكرار نفس السيناريو مع البولندي ميشالاك لاعب أحد السعودي.

أضاف الغندور:" الوكلاء سبب إفشال صفقة بوبيندزا وأنا تحدثت في وقت سابق أن هذا اللاعب لا يصلح للزمالك".

تابع الغندور:" عقلية بوبيندزا لا تصلح الزمالك وغير ملتزم اخلاقيا".

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محمود بنتايك يكشف أولى أمنياته مع الزمالك

قال المغربي محمود بنتايك في ظهور أول وحصري عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي"، على أمنيته في حصد أول ألقابه مع النادي في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي.

وأضاف بنتايك المنضم حديثًا للزمالك في "الميركاتو" الصيفي الحالي: "تلقيت العديد من الرسائل من قبل جماهير النادي بعد اعلان التعاقد معين ولم أتردد لحظة في الانتقال إلى النادي الكبير والمعروف على المستوى الأفريقي".

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في حضور نجوم الرياضة.. تشيع جثمان إيهاب جلال اليوم

يشيع، اليوم الخميس، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الرياضة.

وتستعد أسرة الراحل إيهاب جلال لتلقي العزاء غدًا الجمعة بمسجد النزهة في مدينة نصر، وذلك بحضور نجوم الرياضة والمسؤولين.

وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن إقامة عزاء آخر للراحل يوم الأحد المقبل في استاد الإسماعيلية، حيث سيتجمع زملاؤه وأصدقاؤه ومحبوه لتوديع المدرب الذي كان له أثر كبير في كرة القدم المصرية.

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برانستورم: عمر فرج مهاجم بدرجة مقاتل.. وهذا ما يميز وسام

أوضح أندرياس برانستروم مدرب آيك السويدي السابق، الفارق بين الثنائي الهجومي الفلسطيني وسام أبو علي وعمر فرج.

التحق وسام أبو علي، بصفوف الأهلي في يناير الماضي ونجح في ترك بصمته سريعًا وساهم في تتويج "المارد الااحمر" بلقبي أبطال إفريقيا والدوري المصري كما حصد جائزة هداف البطولة المحلية.

وانضم عمر فرج إلى صفوف الزمالك، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام.

قال أندرياس برانستروم مدرب فريق آيك السويدي السابق عبر برنامج "رقم 10" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "عمر فرج لاعب مؤثر ويحظي بشعبية جيدة وأعتقد أنه سيكون صفقة جيدة لفريق الزمالك".

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جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.