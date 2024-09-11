نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. محمد مجدي أفشة ينعي وفاة إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من لاعبي ونجوم كرة القدم المصرية على نعي إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني والنادي الإسماعيلي، من خلال رسائل مؤثرة تعبر عن حزنهم العميق لرحيله المفاجئ والمأساوي.

محمد مجدي أفشة ينعي وفاة إيهاب جلال

توفي إيهاب جلال اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض ودخوله أحد المستشفيات في الأيام الماضية.

من جانبه، نعى محمد مجدي أفشة، نجم وصانع ألعاب النادي الأهلي، إيهاب جلال عبر صفحته الرسمية على موقع «انستجرام»، قائلًا: «ربنا يرحمك يا حبيبي، مش مصدق والله، يا أطيب قلب في الدنيا، يا محترم يا نضيف يا غالي، هتوحشني يا حبيبي».

إيهاب جلال كان له تأثير كبير في عالم كرة القدم المصرية، حيث ترك بصمة واضحة في كل الفرق التي تولى تدريبها.

وكان يتمتع بسمعة طيبة كلاعب ومدرب، وعُرف بروحه الطيبة وتفانيه في العمل. رحيله المفاجئ شكل صدمة كبيرة للمجتمع الرياضي، ولكن إرثه سيظل حاضرًا من خلال إنجازاته وأثره الطيب على اللاعبين والجماهير.