نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد لاعبه قبل مباراة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الجزيري إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر المنتخب التونسي عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الزمالك للسفر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل.