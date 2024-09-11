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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب باراجواي فوزا صعبا على ضيفه منتخب البرازيل 1 / صفر في الجولة الثامنة من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

باراجواي تحقق أول انتصار على البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية

وشهدت أيضا هذه الجولة من التصفيات فوز الإكوادور على بيرو 1 / صفر، وبوليفيا على تشيلي 2 / 1، وكولومبيا على الأرجنتين 2 / 1 وتعادل فنزويلا مع أوروجواي سلبيا.

ويدين منتخب باراجواي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييجو جوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لباراجواي على البرازيل في تصفيات كأس العالم منذ عام 2008.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد البرازيل عند النقطة العاشرة في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة للبرازيل في 8 جولات من التصفيات.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الإكوادور على بيرو بهدف نظيف أحرزه إنتر فالنسيا في الدقيقة 54.