العراق يهزم عُمان في تصفيات كأس العالم

العراق يهزم عُمان في تصفيات كأس العالمافتتح منتخب العراق مبارياته في الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بفوز ثمين على ضيفه العماني بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية يوم الخميس.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه أيمن حسين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 13 بضربة رأس.

ورفع أسود الرافدين رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت.

وكان المنتخب الفلسطيني قد تعادل بدون أهداف مع مضيفه الكوري الجنوبي في وقت سابق اليوم فيما يلعب الأردن ضد الكويت لاحقا.

ويشارك في الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، 18 منتخبا (منها تسع منتخبات عربية)، وقد تم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع، إلى الدور الرابع من التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة المتأهلة للدور الرابع إلى مجموعتين، بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى المونديال.

وسيخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مواجهة إقصائية، يتأهل الفائز بها إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال، ما يعني أن قارة آسيا قد تكون ممثلة في نهائيات كأس العالم 2026 بتسعة منتخبات.