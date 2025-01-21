أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات

أجواء شديدة البرودة في 5 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

في حين تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين، ومحافظتي الجوف ومأرب، وهضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران: 2.0، ذمار: 4.6، صنعاء: 4.7، إب: 9.3، سيئون: 10.4، المحويت: 10.5 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين من الأجواء شديدة البرودة.