أخبار اليمن : قرار (ترامبي) يوقف تطبيقا إلكترونيا

قرار (ترامبي) يوقف تطبيقا إلكترونياأوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بالتطبيق الإلكتروني (سي بي بي وان) الذي يعود لفترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن والذي سمح بدخول نحو مليون لاجئ بشكل قانوني للولايات المتحدة.

وبحسب إشعار نشره موقع إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، بعد أداء ترامب لليمين الدستورية، تم إبلاغ مستخدمي الموقع بأن التطبيق الذي تم استخدامه للسماح لطالبي اللجوء بتحديد مواعيد في ثمانية معابر حدودية جنوب غربية لم يعد متاحاً.

وذكر الإشعار أن المواعيد الحالية تم إلغاؤها، وهو ما يعتبر تنفيذاً لوعد قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية.

ويذكر أن تطبيق "سي بي بي وان" حقق شهرة كبيرة، وهو عبارة عن "يانصيب" إلكتروني يسمح بتحديد مواعيد لـ1450 شخصاً من الراغبين في دخول الولايات المتحدة عبر ثمانية منافذ حدودية.

ويدخل هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الأمريكية بموجب "إفراج مشروط" للهجرة، وهي سلطة رئاسية استخدمها جو بايدن أكثر من أي رئيس آخر منذ تطبيقها في عام 1952.

