حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور في تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على التشكيل النهائي الذي سيخوض به المنتخب مباراته ضد كاب فيردي، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الجمعة، وذلك ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور في تشكيل منتخب مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطر فيه «العميد» إلى البحث عن بدلاء لتعويض غياب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ومحمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي.

واختار حسام حسن أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، ليكون بديلًا لإمام عاشور في تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي. ويأتي هذا الاختيار نظرًا لخبرة زيزو السابقة تحت قيادة حسام حسن في مركز الوسط "مركز 8" خلال المعسكرات الماضية، وإجادته اللعب في هذا المركز بشكل جيد.

في المقابل، قرر حسام حسن الاعتماد على أحمد حجازي، لاعب نادي نيوم السعودي، لتعويض غياب محمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع إلى جانب رامي ربيعة. وجاء هذا القرار بعد أن اعتذر عبد المنعم بشكل رسمي عن الانضمام لمعسكر المنتخب قبل مواجهتي كاب فيردي وبتسوانا.

يستعد منتخب مصر لإجراء مرانه الختامي اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، حيث سيكون التدريب مفتوحًا للإعلام لمدة 15 دقيقة. كما سيعقد حسام حسن مؤتمرًا صحفيًا قبل بدء المران للحديث عن آخر المستجدات والتحضيرات داخل معسكر المنتخب قبل مواجهة كاب فيردي