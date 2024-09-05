بمشاركة 26 لاعبًا.. منتخب مصر يرفع وتيرة استعداداته لمواجهة كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كاب فيردي الجمعة

شارك في مران المنتخب 26 لاعبًا وهم محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، حمزة علاء، أحمد حجازي، رامي ربيعه، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاته، احمد نبيل كوكا، محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامه فيصل، بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام لصفوف المنتخب بسبب التواجد مع ناديه الجديد نيس الفرنسي.

كما اشتكي إمام عاشور من الام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد ابو العلا إراحة اللاعب واعفائه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

وحضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات أعضاء مجلس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.