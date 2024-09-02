عاجل.. فابريزيو رومانو يكشف موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.

أثار الدولي المصري محمد صلاح، التكهنات حول مستقبله عندما تحدث عن عدم دخول إدارة ليفربول في مفاوضات معه لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

رومانو: صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول

قال رومانو، في حديثه حول هذا الملف، إن محمد صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول ولا يفكر في خطوة الرحيل حيث يرى مستقبله في الدوري الإنجليزي.

وأضاف رومانو: “صلاح سيكون سعيدًا جدًا بالاستمرار في ليفربول، يمكنني تأكيد ذلك”.

وتابع: “صلاح يعتقد أن مستقبله لا يزال في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول”.

وواصل: “الآن يعتمد الأمر على ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المالية”.

ولفت إلى إن إدارة ليفربول، تعمل على حسم ملف تجديد عقود صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد وستبدأ المفاوضات معهم في سبتمبر.