مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2024-25

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بموسمه الجديد 2024-2025.
وتنطلق منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.
مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي
الأحد 15-9-2024
كومو ضد بولونيا
ميلان ضد فينيزيا
أتلانتا ضد فيورنتينا
إمبولي ضد يوفنتوس
مونزا ضد إنتر ميلان
لاتسيو ضد هيلاس فيرونا
تورينو ضد ليتشي
جنوي ضد روما
كالياري ضد نابولي
القنوات الناقلة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي
تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد 15-9-2024، عبر قنواتها.