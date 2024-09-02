نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ5 في الدوري الإسباني 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة برشلونة وريال مدريد، معرفة مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويحل ريال مدريد في الجولة الخامسة من الليجا ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد يوم السبت 14-9-2024 على ملعب "أنويتا" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويلتقي برشلونة مع نظيره جيرونا يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني بموسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

الجمعة 13-9-2024

ريال بيتيس ضد ليجانيس – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 14-9-2024

ريال مايوركا صد فياريال – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيول ضد ألافيس – في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إشبيلية ضد خيتافي – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 15-9-2024

سيلتا فيجو ضد بلد الوليد – في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جيرونا ضد برشلونة – في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاس بالماس ضد أتلتيك بيلباو – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإثنين 16-9-2024

رايو فاليكانو ضد أوساسونا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.