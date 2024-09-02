نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سبب انضمام دي ليخت إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف ؟.. وكيلة اللاعب تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رافايلا بيمينتا وكيلة أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت عن السبب الرئيسي وراء انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن دي ليخت البالغ من العمر 25 عامًا من أجل اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في فترة الميركاتو الصيفي قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 45 مليون يورو.



وألمحت التقارير الصحفية أن دي ليخت عاد للعمل مرة أخرى مع مديره الفني السابق إريك تين هاج ولكن هذه المرة في مانشستر يونايتد بعد تألقه اللافت للأنظار من قبل مع آياكس الهولندي.



وعن دي ليخت، قالت رافايلا بيمنتا:"أراه سعيدًا للغاية، ومستعدًا لمشروع مانشستر يونايتد الجديد".



واختتمت رافايلا تصريحاتها قائلة: "مانشستر يونايتد يعمل على تحسين العديد من الأشياء في النادي، وقد وثق ماتياس بحديث الإدارة منذ اليوم الأول. إنه يثق في مشروع المان يونايتد".