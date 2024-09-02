نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي والقنوات الناقلة في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة نظيره فريق كاب فيردي بالجولة الأولي فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة عن انطلاق المعسكر المغلق للمنتخب يوم الاربعاء الماضي استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

تنطلق هذه المباراة فى تمام العاشرة مساء يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

ومن المقرر أن تذاع على شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.