نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال عون السلولي ومتعب الحربي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يواجه صعوبة في حسم صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من صفوف نادي الشباب، وذلك بسبب تفوق عرض نادي النصر على العرض المقدم من الأهلي.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يعمل على إتمام صفقة محلية أخرى، حيث يقترب من التعاقد مع المدافع عون السلولي من صفوف نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على النصر يوم الجمعة 13 سبتمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-25