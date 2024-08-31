الارشيف / الرياضة

آخر تطورات انتقال عون السلولي ومتعب الحربي إلى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال عون السلولي ومتعب الحربي إلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يواجه صعوبة في حسم صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من صفوف نادي الشباب، وذلك بسبب تفوق عرض نادي النصر على العرض المقدم من الأهلي.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يعمل على إتمام صفقة محلية أخرى، حيث يقترب من التعاقد مع المدافع عون السلولي من صفوف نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موعد القادمة في دوري روشن

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على النصر يوم الجمعة 13 سبتمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-25

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا