نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا وذلك بمواجهة نظيره جورماهيا الكيني في دور 32 من البطولة.

وضمن جورماهيا الكيني التأهل لهذا الدور بعد التفوق على حساب المريخ جوبا بطل جنوب السودان بنتيجة 5-2 بمجموع اللقائين، بينما يشارك الأهلي في البطولة بداية من هذا الدور.

ويأمل النادي الاهلي الفوز وحسم الأمور مبكرا لمواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

تقام المباراة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل ذهابا خارج القاهرة بينما يستقبل الأهلي جورماهيا بتاريخ 20 من شهر سبتمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مصر والشرق الأوسط.