نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري يلحق بديربي السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قمة نارية مرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024، حيث يجتمع الغريمان التقليديان في مباراة يترقبها الملايين من محبي الكرة الإفريقية والعربية، تأتي هذه المباراة بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما توج الزمالك بكأس الكونفيدرالية، وفيما يلي نعرض لكم موعد مباراة القرن، تفاصيل مشاركة أشرف داري، وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2024

وتقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر 2024 على ملعب “المملكة أرينا” في المملكة العربية السعودية، ويستعد الأهلي لهذه المواجهة المرتقبة بتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، من أبرزها محمد علي بن رمضان، يحيى عطية الله، وأشرف داري الذي من المتوقع أن يلحق بالديربي ليقدم دعمًا دفاعيًا كبيرًا للفريق الأحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

وسيتم بث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024 حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر، مما يتيح للجماهير متابعة هذا اللقاء المثير بجودة عالية.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

ولضمان متابعة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة بي إن سبورت 6 وفق البيانات التالية:

التردد: 11054

11054 القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات معدل الترميز: 27500

27500 معامل الاستقطاب: أفقي

أفقي جودة القناة: HD

أشرف داري يعزز صفوف الأهلي في الديربي

ويعد المدافع المغربي أشرف داري، أحد الصفقات الجديدة للأهلي، سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك، حيث يتوقع أن يكون له دور كبير في تعزيز الدفاعات الحمراء في مواجهة الغريم التقليدي، إضافة إلى الصفقات الأخرى التي أبرمها النادي لدعم صفوفه قبل المواجهة المنتظرة.