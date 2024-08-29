نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعلن صفقة أشرف داري ورسالة حاسمة من زيزو وعرض إنجليزي لضم مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

زيزو يعلن استمراره مع الزمالك

أعلن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب نادي الزمالك، بقاءه في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل 2025.

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الأهلي يُعلن تعاقده مع أشرف داري لمدة 4 مواسم

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم -مدير التعاقدات- عن تعاقد النادي الأحمر مع المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة.

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محمود بنتايك يجتاز الفحص الطبي للانضمام إلى الزمالك

أكمل الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، الفحوصات الطبية اللازمة بنادي الزمالك، استعدادًا للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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العين الإماراتي يعلن تمديد عقد سفيان رحيمي حتي 2028

أعلن نادي العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء والموافق الثامن والعشرين من أغسطس الجاري عن تمديد عقد لاعبه المغربي سفيان رحيمي للاستمرار معه في الفريق.

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نادي إنجليزي مفاجأة يستهدف ضم عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مثيرة بسأن ملف مستقبل الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني وموقفه من البقاء أو الرحيل.

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كاف يعلن ملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ملعب مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك).

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية في مباراة مهمة ومرتقبة تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي خلال شهر سبتمبر القادم.