نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل الهدف الثالث في مرمى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث لصالح النصر أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أوتافيو إيدميلسون، نفذها رونالدو بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 3-2 لصالح العالمي.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.