موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فينورد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق فينورد الهولندي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فاينورد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق فاينورد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضد نظيره فريق فاينورد الهولندي اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.