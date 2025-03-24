مُحبو السهر أكثر عرضة بالاكتئاب!كشفت دراسة بريطانية أن مُحبي السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بالأشخاص الذين يستيقظون وينامون باكرًا، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل”.

وفي التفاصيل، سأل خبراء جامعة “سري” البريطانية 546 طالبًا جامعيًا عن أنماط نومهم ووجدوا خلال الاستبيان الطبي أن مُحبي الليل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بالآخرين.

وكشف تحليل النتائج أن مُحبي السهر يميلون إلى شرب المزيد من الكحول، كما أن جودة النوم لديهم ضعيفة.

وقال الباحثون إن هذه العوامل قد تُساهم في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لأن الأشخاص الذين يسهرون لديهم وقت أطول للتفكير والقلق بشأن حياتهم، مقارنةً بالذين ينامون باكرا.