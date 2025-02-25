أسباب ارتعاش جفن العينكشف أخصائي طب الأعصاب الروسي، الدكتور فلاديمير مارتينوف، أن شرب القهوة والكحول، وقلة النوم، والتوتر، ونقص بعض المعادن في الجسم قد تكون من أسباب ارتعاش جفن العين.

وقال: "يطلق على ارتعاش جفن العين تقلص عضلات الجفن، أي أن عضلات الجفن تتقلص بشكل لا إرادي، ويُمكن أن يحدث هذا لأي شخص من وقت لآخر، وغالبًا ما يكون السبب هو التعب أو قلة النوم أو قضاء وقت طويل أمام الكمبيوتر"، وفقًا لـRT.

وأشار الطبيب إلى أن نقص بعض الفيتامينات، يؤثر أيضًا في الجهاز العصبي، ويُمكن أن يسبب تقلصات لا إرادية في عضلات الجفن.

وتابع: "يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة، ومشروبات الطاقة، والكحول إلى إثارة الجهاز العصبي، كما أن نقص بعض الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ومجموعة فيتامينات B، يسبب اختلال عمله".

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يؤدي جفاف العين إلى تقلص عضلات الجفن، كما قد يكون السبب وجود التهابات في منطقة العين أو ردود فعل تحسسية.