اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع نظيريه العماني والإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - جرت إتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من السيد "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، والسيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، يوم الأحد الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٥.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن السيد وزير الخارجية بحث خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية، وتحديدا المفاوضات التي جرت بالأمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، حيث اطلع الوزير عبد العاطى على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات، وثمن فى هذا السياق الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة، مجدداً دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل الي حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي فى اتصالاته عن تقدير مصر للنهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة، آملاً أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار مستدام في قطاع غزة.