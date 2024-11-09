انت الأن تتابع خبر "الوحش المُنتظر".. ماذا عن الكاميرا؟ .. honor x9c سعر في الأسواق .. بمعالج Snapdragon 6 Gen1 وبطارية 6600 أمبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة هونر بالإعلان عن honor x9c سعر، وينتمي الهاتف الي الفئة الاقتصادية التي تناسب الكثير من مستخدمي هواتف هونر وياتي الهاتف بتصميم انيق مع اطار التيتانيوم ويتوافر بالكثير من الالوان المميزة مثل الاسود والبنفسجي والفيروزي، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم سعر الهاتف واهم مواصفاته ومميزاته.

honor x9c سعر

وبالنسبة لhonor x9c سعر

يأتي اليوم سهر الهاتف الي قيمة 340 دولار أمريكي ويكون ذلك للنسخة 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، بينما يكون بقيمة تبلغ حوالي 385 دولار أمريكي وذلك بالنسبة للنسخة 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت.

مواصفات هاتف honor x9c الجديد

وبعد ان وضحنا لكم honor x9c سعر، اليكم اهم مواصفات الهاتف الجديد والعصري، كما جاءت مواصفات ومميزات هاتف honor x9c الجديد وفقا لما أعلنته شركة هونر

لتتمثل فيما يلي:

المعالج : يكون معالج الهاتف الجديد Snapdragon 6 Gen 1 وهو يكون من نوع كوالكوم العصري.

الذاكرة العشوائية للهاتف بسعة 8 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت.

البطارية: تاتي بطارية الهاتف بسعة 6600 مللي أمبير.

المساحة: تخزين هاتف هونر الجديد 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.

الكاميرا للهاتف الجديدة الخلفية تكون مزدوجة.

ويأتي الهاتف بدعم شبكة الجيل الخامس.

أيضا يدعم الهاتف وجود البلوتوث، منفذ USB Type-C.

كما يتوافر في الهاتف تقنية OTG، GPS، والواي فاي.

الهاتف مزود بعدد 2 شريحة والذي يكون من نوع نانو.

كما ياتي بتصنيف IP65M وهو المخصص لمقاومة الماء والغبار.

أما الكاميرا الأمامية تكون بدقة 16 ميجا بكسل، وذلك مع خاصية Magic Capsule المختلفة.

كما تاتي دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية تكون 108 ميجا بكسل، علما إنها تدعم التثبيت البصري، مع كاميرا واسعة بدقة 5 ميجا.

مميزات كاميرا honor x9c

وبعد ان وضحا لكم honor x9c سعر، كما تاتي الكاميرا ببدقة 108 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، مما يضمن التقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة المنخفضة، في حين بان ياتي هاتف هونر على بطارية بسعة 6600 مللي أمبير توفر وقت تشغيل طويل.

honor x9c سعر في الدول العربية

السعر بالدولار الأمريكي 345 دولار