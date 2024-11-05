غوغل تعلن موعد إطلاق Android 16
كشفت غوغل موعد إطلاق نظام Android 16 الذي سيحمل معه العديد من الميزات الجديدة للأجهزة الذكية.
وتبعاً للمعلومات التي أوردتها غوغل فإن إطلاق Android 16 سيتم في الربع الثاني من عام 2025، وليس في الخريف كما جرت العادة مع إطلاق أنظمة أندرويد السابقة.
في إعلانها الأخير، قالت غوغل إن الجدول الزمني لإصدار نظام التشغيل الجديد “سيكون متوافقاً بشكل أفضل مع الجدول الزمني لإصدار الأجهزة المحمولة الجديدة التي ستعمل بهذا النظام، وبهذه الطريقة، سيتمكن عدد أكبر من الأجهزة من الحصول على إصدار نظام التشغيل الجديد في وقت أقرب“.
ونوهت غوغل إلى أنه ومع إصدار نظام التشغيل الجديد، سيتم تحسين متجر تطبيقات Play Store، وسيتمكن مستخدموه من مشاركة التفضيلات للحصول على أفضل التوصيات للتطبيقات الجديدة.
وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن المزيد من ميزات Gemini AI ستضاف أيضاً إلى تطبيقات Android Studio تزامنا مع إطلاق Android 16.
ومن المتوقع أن تطرح غوغل أيضاً في الربع الرابع من عام 2025 إصداراً معدلاً من Android 16، سيحمل معه ميزات إضافية للمستخدمين، منها ميزات لتعزيز أمن البيانات في الهواتف والأجهزة الذكية.
المصدر: وكالات
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