"هل تجرؤ على تجربة المفاجأة؟ إليك ما يحدث فعلاً عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك!"

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رياض - احمد صلاح - ماذا يحدث عند تشغيل وضع الطيران وماهي فوائده يعد وضع الطيران من الميزات الموجودة في معظم الهواتف الذكية وهو وضع يسمح لك بإيقاف تشغيل كافة إشارات الاتصال مثل الهاتف المحمول والواي فاي والبلوتوث مؤقتاً مما يجعل الهاتف غير متصل بالشبكات الخارجية.
ما يحدث فعلاً عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك
- عند تفعيل وضع الطيران يتم قطع الاتصال بالشبكات الخلوية مما يعني أنك لن تتلقى مكالمات أو رسائل نصية خلال هذه الفترة كما يتم أيضاً إيقاف تشغيل خدمات الواي فاي والبلوتوث مما يمنع تبادل البيانات مع الأجهزة الأخرى وهذا يمكن أن يكون مفيداً في بعض الحالات مثل السفر بالطائرة حيث يتطلب الأمر إيقاف جميع إشارات الاتصال أثناء الرحلة.
- من فوائد وضع الطيران أنه يساعد في توفير البطارية بشكل كبير فعند تفعيل هذا الوضع يتوقف الهاتف عن البحث المستمر عن الشبكات مما يقلل من استهلاك الطاقة وبذلك يمكنك الاستفادة من عمر البطارية لفترة أطول.
- يمكنك استخدام وضع الطيران في الأماكن التي تكون فيها الإشارات ضعيفة حيث يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع بدلاً من ذلك يمكنك تفعيل وضع الطيران ومن
- يعتبر وضع الطيران مفيداً أيضاً في الأوقات التي تحتاج فيها إلى التركيز مثل أثناء الاجتماعات أو في أوقات الدراسة حيث يمكنك تجنب الانقطاعات الناتجة عن المكالمات أو الرسائل مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك.
- بعد تفعيل وضع الطيران يمكنك تشغيل تطبيقات الهاتف الذكي التي لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت مثل الألعاب أو قراءة الكتب الإلكترونية أو مشاهدة الأفلام المخزنة على الجهاز.
- باختصار تشغيل وضع الطيران له العديد من الفوائد التي يمكن أن تسهل حياتك اليومية وتساعدك على التحكم في استخدام الهاتف بشكل أفضل.
- ثم تشغيل الواي فاي إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت مما يوفر لك تجربة أكثر فعالية.