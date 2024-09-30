"هل تجرؤ على تجربة المفاجأة؟ إليك ما يحدث فعلاً عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك!"

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رياض - احمد صلاح - ماذا يحدث عند تشغيل وضع الطيران وماهي فوائده يعد وضع الطيران من الميزات الموجودة في معظم الهواتف الذكية وهو وضع يسمح لك بإيقاف تشغيل كافة إشارات الاتصال مثل الهاتف المحمول والواي فاي والبلوتوث مؤقتاً مما يجعل الهاتف غير متصل بالشبكات الخارجية.

ما يحدث فعلاً عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك