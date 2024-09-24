"موبايل بمواصفات خرافية.. تعرف على سعر ومواصفات Xiaomi 14 Civi عملاق الفئة المتوسطة من شاومي!"

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة شاومي عن إصدار جديد من هواتفها وهو Xiaomi 14 civi، ما أثار اهتمام الكثيرين الذين بدأوا بالبحث عن مواصفات هذا الهاتف الجديد من شاومي الشركة تواصل تطوير إصداراتها لتلبي احتياجات جميع الفئات وتكتسب ثقة المستخدمين بشكل مستمر بفضل ما تقدمه من تكنولوجيا متقدمة بأسعار مناسبة لكل الفئات وفي هذا المقال سنستعرض جميع التفاصيل والمواصفات المتعلقة بهذا الهاتف.

هاتف شاومي الجديد يأتي بمواصفات مميزة وفيما يلي أبرز خصائصه:

شاشة الهاتف

الهاتف يأتي بشاشة اموليد كبيرة بحجم 6.55 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز ومستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة ما يجعل الشاشة مناسبة للاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة.

المعالج

الهاتف يعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8s Gen 3 ما يوفر أداء قوي وسريع في تشغيل التطبيقات والألعاب.

البطارية

البطارية بسعة كبيرة تصل إلى 4700 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات ما يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة واستخدامه لفترة طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

التخزين

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بسعة 265 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا رام وهناك إصدار آخر بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.

الكاميرا الأمامية

الهاتف مزود بكاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجا بكسل لكل واحدة الأولى بفتحة عدسة 2.0/F والثانية بفتحة عدسة 2.4/F مما يتيح التقاط صور سيلفي بجودة عالية.

الكاميرا الخلفية

الهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية رئيسية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.6/F الثانية أيضا بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0/F أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F مما يمنح تجربة تصوير احترافية.

سعر هاتف Xiaomi 14 civi

بعد إطلاق الهاتف بشكل رسمي في الأسواق زاد الاهتمام بمعرفة سعره وفيما يلي أسعار الهاتف في بعض الدول: