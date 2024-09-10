انت الأن تتابع خبر فكرة مجنونة .. طريقة تغيير صورة بروفايل صديقك علي الواتساب من هاتفك دون أن يشعر .. جربها وفاجئ صحابك بيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة ازداد البحث من قبل المثير عن بعض اسرار الواتساب، واليوم اقدم لك خدعة سحرية وفكرة جديدة وهي طريقة تغيير صورة صديقك على واتساب إلى صورة أخرى من اختيارك يجب أن تعرف أن هذه الطريقة ستظهر الصورة الجديدة فقط على هاتفك يمكنك بعد ذلك تصوير فيديو أو التقاط صورة لحساب صديقك وإرسالها له ليحتار بالصورة الجديدة التي تظهر على حسابه رغم أنه لم يقم بتغييرها، مما يجعله يشك في الأمر.

طريقة تغيير صورة صديقك علي الواتساب

وتعتمد هذه الطريقة على اختيار صورة ترغب في استبدال صورة صديقك بها على الواتساب بشرط أن تكون أبعادها 640X640 بكسل بعد ذلك، يتم إزالة صورة صديقك واستبدالها بالصورة التي اخترتها، مع تغيير اسمها ليصبح مطابقا للرقم التعريفي (ID) للصورة الأصلية.

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