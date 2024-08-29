انت الأن تتابع خبر هاتف باربي الجديد 2025 للاتصال والرسائل بالسعودية بمميزات وتقنيات رائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة إتش.إم.دي جلوبال، المتخصصة في تصنيع هواتف نوكيا، عن تعاونها مع شركة ماتيل لإطلاق هاتف "إتش.إم.دي باربي"، وهو هاتف مميز بلون وردي وتصميم كلاسيكي صغير وقابل للطي، مع عدد محدود من خصائص الهواتف الذكية.

تفاصيل الهاتف الجديد

من المقرر أن يكون الهاتف متاحا بدءا من يوم الأربعاء المقبل بسعر 99 جنيها إسترلينيا، ما يعادل حوالي 491 ريال سعودي. يمكن للجهاز إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، لكنه لا يدعم تطبيقات التواصل الاجتماعي.

خلفية الإطلاق

يتزامن إطلاق الهاتف مع الاحتفال بمرور 65 عاما على دمية باربي، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم باربي العام الماضي، من بطولة مارجوت روبي، والذي جمع 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

التوقعات والمبيعات