انت الأن تتابع خبر «بتاع الصيانه قالي متقولش لحد عليها».. مستحيل تتخيل اللي بيحصل لما تفعل تشغيل وضع الطيران على تليفونك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خاصية وضع الطيران يعرف الجميع بوجودها في اي هاتف ذكي حيث تم تحديثها واصدارها باعدادات الهاتف عند ركوب الطائرة فيتم تفعيله حتى لا يؤثر الإشارات الخارجة منه على إشارات الاتصال وغيرها التي تخص الطائرة ولكن بعدها تم اكتشاف العديد من المهام التي يقوم بها وضع الطيران بالهاتف في جميع الجوانب وكثر استخدامه وشهرته بسبب هذه الاستخدامات وسنعرفها الآن للاستفادة منها

الاستخدامات الجديدة لوضع الطيران

تتعدد استخدامات وضع الطيران لا تقتصر فقط على استخدامه أثناء التحليق بالطائرة فهناك استخدامات هامة لوضع الطيران سنعرف أهمها الآن:

اهم فائدة تم اكتشافها وينصح بها جميع خبراء الهواتف الذكية وهي تفعيل وضع الطيران أثناء شحن الهاتف المحمول فذلك يؤدي إلى شحن الهاتف بطريقة سريعة وغير ذلك لا يتم استهلاك شحنه بعدها بطريقة سريعة حيث يحافظ على البطارية وأيضا يقوم وضع الطيران إعطاء الشخص وقت راحة من التكنولوجيا والشاشات

اهم النصائح عند تفعيل وضع الطيران