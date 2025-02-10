انت الأن تتابع خبر شركة القدية للاستثمار تعلن عن فتح باب التوظيف في عدد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة القدية للاستثمار عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها من الرجال والنساء لحملة الثانوية العامة فأعلى،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة القدية للاستثمار.

وظائف شركة القدية للاستثمار

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة القدية للاستثمار وهي على النحو التالي:-

- مدير التنمية.

- مدير الفعاليات.

- مدير العقود.

- مدير مساعد الصحة والسلامة.

- مدير مشروع المرافق وتكنولوجيا المعلومات.

- مدير التطوير.

- مدير تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

- مدير مساعد العلاقات العامة.

- مدير مساعد تجاري.

- مدير التخطيط.

- مدير أول إدارة المشاريع.

- مدير أول التصميم.

- مدير البناء.

- مدير التصميم.

- مدير مراقبة الوثائق.

- مدير ضمان جودة تقنية المعلومات.

- مدير عمليات المشتريات.

- مدير تسليم المشروع.

- مساعد مدير - العقود.

- مساعد مدير - قاعدة بيانات.

- مساعد مدير - قاعدة بيانات.

- مساعد مدير - عمليات.

- مسؤول أمن.

- مسؤول استقطاب المواهب - التطوير العقاري.

- مساعد تنفيذي.

- أخصائي أول تطوير أبتاون.

- إداري العقود.

- فني صيانة.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة القدية للاستثمار

- إدارة الأعمال.

- إدارة المشروعات.

- إدارة البيانات.

- المحاسبة والمالية.

- التصوير الفوتوغرافي.

- علوم الحاسب الآلي.

- هندسة الحاسب الآلي.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الموارد البشرية.

- الاتصالات.

- الاقتصاد.

- تسويق و إعلان.

- التسويق الرقمي.

- الإعلام والعلاقات العامة.

- السياحة.

- التصوير الفوتوغرافي.

- الأدب الإنجليزي.

- الترجمة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة القدية للاستثمار