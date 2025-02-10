انت الأن تتابع خبر قدم الآن: هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فتح باب التوظيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى،وذلك للعمل في عدة تخصصات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة التخصصات الصحية.

وظائف هيئة التخصصات الصحية

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة التخصصات الصحية وهي كالتالي:-

- مدير المشروع / الإدارة التنفيذية للاتصال المؤسسي.

- أخصائي أول الحوكمة.

- أخصائي أول تقييم المشروعات.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف هيئة التخصصات الصحية

- العلاقات العامة.

- اللغة الإنجليزية.

- اللغات والترجمة.

- المجال الطبي.

- التعليم الطبي.

- الاتصالات.

- إدارة الأعمال.

- إدارة المخاطر.

- المحاسبة والمالية.

- قانون ومحاماة.

- الامتثال.

- الحوكمة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية