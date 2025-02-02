نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد قواعد السلوك والمواظبة للزي الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التعليم، قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم، الذي يطبق اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال التقيد بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، وارتداء الثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية،

فيما أوضحت الوزارة، أن الإجراءات تتمثل في: أولا: التنبيه الشفهي من المعلم أو إدارة المدرسة عند مباشرة الموقف وبأسلوب تربوي حكيم وتعزيز السلوك الإيجابي، ثانيا: تكرار التنبيه، ثالثا: تدوين المشكلة السلوكية من المعلم المباشر للموقف وتوقيع الطالب عليها، رابعا: إشعار إدارة المدرسة لولي الأمر كتابيًا وهاتفيًا، والتنسيق معه لتعديل السلوك المخالف، وبعد تنفيذ الإجراء تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته،

وتضمن الإجراء الخامس تعهدا خطيا من الطالب بعدم تكرار المشكلة ودعوة ولي أمره وإخطاره بمشكلة سلوك ابنه، حسم درجة واحدة من درجات سلوك الطالب مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات المحسومة، وإشعار ولي أمره بذلك.