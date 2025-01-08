نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة لعام 2025 كشريك إستراتيجي، والذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الحالي تحت شعار "تحقيق الأثر"، الذي سيقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر إلى الإسهام في تمكين ودعم قطاع التعدين، وتحفيز الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال المشاركة في الجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب، واستعراض الحلول التمويلية والتأمينية التي يقدمها البنك في سبيل تمكين فرص توسع وانتشار الصادرات السعودية من قطاع التعدين والمعادن في مختلف الأسواق العالمية، حيث يسلط المؤتمر الضوء على مستقبل المعادن وفرص تمكينها وتنميتها في المنطقة بمشاركة نخبة من القياديين والخبراء المختصين، الذي يعد تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن في المنطقة والعالم بشكل أجمع.

مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030