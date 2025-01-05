خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».