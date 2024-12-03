انت الأن تتابع خبر تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة في منطقة تبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه: قال الله تعالى : ( وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا )، وقال تعالى : ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى : ( وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَاد ).

وقال تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم كل من / تامر فرج سنوسي مصباح و / أحمد علي يونس قايد و / إسلام محمد أحمد السيد - مصريي الجنسية - على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت مانسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة / تامر فرج سنوسي مصباح و / أحمد علي يونس قايد و / إسلام محمد أحمد السيد - مصريي الجنسية - يوم الثلاثاء 2 / 6 / 1446هـ الموافق 3 / 12 / 2024 م بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.