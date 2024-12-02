انت الأن تتابع خبر قنوات SSC تكشف تفاصيل ردها العاجل على أزمة عيسى الحربين مع الهلال ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة لتهدئة الأجواء وتصحيح المفاهيم، أنهت مجموعة قنوات "SSC" الجدل الذي أثير في الوسط الرياضي السعودي عقب التصريحات الأخيرة للمعلق عيسى الحربين خلال مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن للمحترفين.

الأزمة اندلعت بعد أن فسر البعض تعليقه على المباراة بشكل خاطئ، مما دفع الإعلامي عبدالرحمن الجماز إلى التدخل وانتقاد ما اعتبره تصرفاً غير لائق من الحربين.

الأزمة نشأت بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي تصريحات من الإعلامي عبدالرحمن الجماز، الذي انتقد تعليقه على المباراة، خاصةً عندما قال الحربين: "لو يجملها الشباب"، وهو ما فهمه البعض على أنه تمني لهزيمة الهلال أمام الشباب في ديربي الرياض.

الجماز نشر عبر حسابه في منصة "إكس" مقطعا من تعليقه، مرفقا بتعليقاته التي اعتبر فيها أن الحربين "فاقد التركيز"، كما انتقده لعدم احترامه القناة الناقلة والجماهير الهلالية. وأضاف أنه لم يجد من يردعه عن مثل هذه التصريحات.

وردت قنوات "SSC" على هذه الانتقادات، حيث أوضح الإعلامي الجماز أن مسؤولي القناة أرسلوا له المقطع الكامل لتعليق الحربين، والذي أظهر أن عبارته "لو يجملها الشباب" كانت تعبيراً عن رأي جمهور الاتحاد في المباراة، وليس أمنيته الخاصة. وأكدت القناة أن المعلق لم يكن يقصد الإساءة للهلال أو جماهيره.

وفي خطوة لتوضيح الموقف بشكل أكبر، قدم الإعلامي الجماز اعتذاره للجميع عن أي إساءة تم فهمها، مثمناً توضيح قنوات "SSC" وتواصلها معه في هذا الشأن.

من جهة أخرى، يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، متفوقاً على الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.