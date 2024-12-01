انت الأن تتابع خبر خيسوس يعلق على قرار الطرد في مباراة الهلال والشباب ! بهذا التصريح الغير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي الهلال فوزا مهما في مباراته ضد الشباب ضمن منافسات دوري روشن، حيث نجح في التغلب على خصمه بنتيجة 2-1. عقب المباراة، أبدى المدير الفني البرتغالي، خورخي خيسوس، رأيه في الأداء التحكيمي وفي تفاصيل المباراة التي كانت مليئة بالتحديات.

تحدث المدير الفني البرتغالي، خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز المهم الذي حققه الفريق على حساب الشباب في دوري روشن.

وقال خيسوس: "حققنا انتصارًا هامًا في مباراة صعبة أمام فريق يضم لاعبين مميزين، ويعتبر الشباب هذا الموسم أفضل بكثير من الموسم الماضي". وأضاف: "لقد قدم الفريق أداءً رائعًا، ومن الصعب على أي فريق الفوز أمام الهلال".

وأشار خيسوس إلى تأثير الطرد الذي تعرض له لاعب الفريق كوليبالي، حيث قال: "بعد أن لعبنا بعشرة لاعبين ضد عشرة، أصبحت لدينا السيطرة الأكبر على مجريات المباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز المستحق".

كما دافع عن القرارات التحكيمية في المباراة، قائلاً: "إدارة الحكم كانت جيدة، والطرد الذي حصل عليه كوليبالي كان صحيحًا، وكذلك الطرد الذي تعرض له لاعب الشباب".

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما بقي الشباب في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.