انت الأن تتابع خبر تنبيهات الطقس لبداية الأسبوع: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب هذه المناطق بالسعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا يوضح أن الفرصة لا تزال قائمة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع احتمال تكون الضباب في بعض المناطق، مما قد يحد من مدى الرؤية بشكل ملحوظ.
- أما في مناطق جازان، عسير، الباحة، فسيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة، وسينتج عنها نشاط في الرياح السطحية. يتوقع أيضًا أن تشمل هذه الأمطار المرتفعات الجبلية في منطقة مكة المكرمة، مما يرفع من احتمالية هطول أمطار غزيرة في تلك المناطق.
الرياح وحالة البحر
- فيما يخص البحر الأحمر، ستسود الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، بينما ستتحول الرياح في الجزء الجنوبي إلى جنوبية غربية، مع زيادة سرعتها لتصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.
- أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فسيكون من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، في حين أنه في الجزء الجنوبي، ومع السحب الرعدية، قد يتجاوز ارتفاع الموج مترين ونصف. كما ستكون حالة البحر في الجزء الجنوبي مائجًا، بينما سيكون خفيف الموج في الجزء الشمالي.
- أما على الخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، بينما ستكون الرياح في الجزء الجنوبي أقل سرعة، حيث تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة. ارتفاع الموج في الجزء الشمالي يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف، بينما في الجزء الجنوبي سيتراوح من نصف متر إلى متر. ستكون حالة البحر في الجزء الشمالي خفيفًا إلى متوسط الموج، بينما في الجزء الجنوبي سيظل البحر خفيف الموج.
- ختامًا، ينصح المركز الوطني للأرصاد بمتابعة التقارير الجوية والتأكد من التحديثات المستمرة خاصة في المناطق التي قد تشهد أمطارا رعدية أو ضبابا، مع توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي يشهد فيها الطقس انخفاضًا في الرؤية.