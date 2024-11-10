انت الأن تتابع خبر تنبيهات الطقس لبداية الأسبوع: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب هذه المناطق بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا يوضح أن الفرصة لا تزال قائمة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع احتمال تكون الضباب في بعض المناطق، مما قد يحد من مدى الرؤية بشكل ملحوظ.

أما في مناطق جازان، عسير، الباحة، فسيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة، وسينتج عنها نشاط في الرياح السطحية. يتوقع أيضًا أن تشمل هذه الأمطار المرتفعات الجبلية في منطقة مكة المكرمة، مما يرفع من احتمالية هطول أمطار غزيرة في تلك المناطق.

الرياح وحالة البحر