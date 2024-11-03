انت الأن تتابع خبر فرصة عمل جديدة: فتح باب التقديم للوظائف العسكرية في السعودية للرجال والنساء ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للوظائف العسكرية، مما يوفر فرصة فريدة للرجال والنساء الراغبين في خدمة وطنهم. بدءًا من اليوم، 3 نوفمبر 2024، يمكن للمتقدمين من مختلف المؤهلات العلمية التقديم للالتحاق بمسارات مهنية تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. مع مجموعة متنوعة من الرتب المتاحة، يسعى هذا الإعلان إلى جذب الكفاءات الوطنية والمساهمة في توسيع طاقات الوزارة.

فتح باب التقديم للوظائف العسكرية في السعودية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل للوظائف العسكرية، بدءا من اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، ويستمر حتى الخميس 7 نوفمبر 2024. تشمل هذه الفرص العسكرية رتبا تتراوح من رقيب إلى جندي، ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز صفوف الوزارة واستقطاب الكفاءات الوطنية من حاملي مؤهلات البكالوريوس، الدبلوم، والثانوية العامة.

آلية التسجيل

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى منصة قيادة الاستقطاب العسكري عبر بوابة القبول الموحد. التسجيل مفتوح لمدة خمسة أيام، لذا ينصح المتقدمون بالتسجيل مبكرًا.

الشروط المطلوبة للتسجيل

للرجال:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

العمر لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

يجب أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية المطلوبة.

غير متزوج من غير سعودية.

لم يسبق له الفصل من القوات العسكرية.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية.

الطول لا يقل عن 160 سم، ويجب أن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

أن يكون لائقًا طبيًا.

للنساء: