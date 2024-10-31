شكرا لاهتمامك لمعرفة “الصرف قرب” موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024 وخطوات الاستعلام عن الاهلية عبر portal.ca.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أرتفعت عمليات البحث الاخيرة من قبل المواطنين لمعرفة موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم البرامج الاجتماعية المقدمة من الحكومة السعودية والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية، حيث يتم تقديم الدعم للاسر المستحقة التي تعاني من الأوضاع المعيشة الصعبة وبحاجة يلي دعم من اجل استقرار اوضاعهم، حيث يتم ضخ مليارات من الريال بشكل سنوى من اجل دعم المستحقين، هذا وسنتعرف من خلال سطور المقال التالية علي موعد نزول حساب المواطن وخطوات الاستعلام وشروط الحصول على الدعم.

موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر، حيث من المقرر ان يتم نزول الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف في هذا اليوم أو تقديمه او تأخير الا اذا كان هناك عطلة رسمية او فعاليات تقام داخل المملكة، وسيتم الصرف مع بدايات الشهر القادم في تمام الساعة 12 منتصف الليل، حيث لا يتم صرف الدعم للمواطنين بشكل كامل ولكن يتم تدريجيا حتي يحصل كل مواطن علي الدعم الذي يستحقه دون اي خطأ.

أسباب رفض التسجيل في حساب المواطن

عدم القيام بتحديث البيانات بشكل مستمر عبر الموقع الإلكتروني.

عدم توضيح احد الشروط المعلن عنها في برنامج حساب المواطن.

الاقامة خارج المملكة لاكثر من 90 يوم.

حصول المتقدم علي جنسية اخري غير الجنسية السعودية.

حصول المتقدم علي راتب أعلي من الحد المسموح له في برنامج حساب المواطن.

في حالة تقديم معلومات خاطئة فلا يمكنك الاستفادة الكاملة من دعم حساب المواطن.

خطوات الإستعلام عن الاهلية في حساب المواطن