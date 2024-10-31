شكرا لاهتمامك لمعرفة إعلان نتائج القبول الموحد 1446 وخطوات الحصول علي نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية عبر منصة ابشر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ينتظر الكثير من المتقدمين إعلان نتائج القبول الموحد 1446، حيث قد صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إتاحة رابط نتائج القبول الموحد، وذلك للعمل بقطاعات وزارة الداخلية السعودية، وذلك بمديرية الأمن العام، وأيضًا المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك المديرية العامة للجوازات، وسوف نتناول الامر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الاخباري إقرأ نيوز.

إعلان نتائج القبول الموحد 1446

هناك حالة من الترقب والإنتظار لإعلان نتائج القبول الموحد 1446، حيث تعتبر فرصة التوظيف من أكبر الفرص التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية ،وقد تسارع الكثير للتسجيل في القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية، وقد وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل، وتكون الشروط كما الاتى:

من الشروط الضرورية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من الشروط الضرورية: يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

من الشروط الضرورية:يجب أن يكون المتقدم قد تم تقضية الخدمة العسكرية الخاصة به.

من الشروط الضرورية: يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية الجنسية.

من الشروط الضرورية: يجب حصول المتقدم علي مؤهل علمي مناسب.

من الشروط الضرورية: يجب أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول.

من الشروط الضرورية: يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

خطوات الحصول علي نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية 1446 عبر منصة ابشر

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز خطوات الحصول علي نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية 1446 عبر منصة ابشر ، حيث قد صرحت الإدارة العامة بإتاحة رابط نتائج القبول الموحد، وتكون كما الاتى من خلال السطور القادمة: