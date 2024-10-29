انت الأن تتابع خبر مواصفات سيارة بيجو لاندتريك 2024 بسعر مميز في السعودية - وحش الطرق الوعرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتميز السيارة بتصميم خارجي جذاب وداخلي مريح، مما يجعلها خيارا مثيرا للاهتمام للمستهلكين. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل ومواصفات السيارة المتاحة في السوق السعودي عبر وكيلها، شركة المجدوعي.

نبذة عن تاريخ سيارة بيجو لاندتريك 2024

بدأت شركة بيجو تطوير سيارة "لاندتريك" عام 2019 بالتعاون مع شركة شانجان الصينية، وتم بناء هذه البيك أب على نفس المنصة التي تستخدمها سيارة Changan Kaicene F70. تم طرحها لأول مرة في السوق السعودي كموديل 2023، مما يعكس رغبة بيجو في تعزيز وجودها في فئة البيك أب.

المواصفات الخارجية لبيجو لاندتريك 2024

تحمل "لاندتريك 2024" تصميما هجوميا يعكس القوة والأناقة، حيث تتميز بشبكة أمامية واسعة ومصابيح أمامية قوية. كما أن الهيكل الخارجي يعكس صلابة السيارة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الظروف القاسية. تأتي السيارة مزودة بمزايا إضافية مثل قضبان علوية ومصدات بارزة، مما يحسن من أدائها على الطرق الوعرة.

أبعاد بيجو لاندتريك 2024

تقدم "لاندتريك" مساحة داخلية واسعة وصندوق خلفي بسعة تخزين كبيرة، حيث تأتي أبعادها كالتالي:

الطول: 5,330 مم

العرض: 1,930 مم

الارتفاع: 1,875 مم

طول قاعدة العجلات: 3,180 مم

صافي وزن السيارة: 2,030 كجم

ألوان بيجو لاندتريك 2024

تتوفر السيارة بعدة ألوان جذابة تشمل:

الأبيض

الأزرق

الأسود

الرمادي

الأخضر

المواصفات الداخلية لبيجو لاندتريك 2024

تتميز المقصورة الداخلية بـ "لاندتريك" بتصميم عصري يوفر راحة كبيرة للسائق والركاب، مع إمكانية تخصيص المقاعد بخيارات من القماش أو جلد الكانتارا. المقاعد الأمامية تأتي مزودة بخاصيات التعديل، والتدفئة، والتهوية.

التقنيات الحديثة في بيجو لاندتريك 2024

تحتوي "لاندتريك" على مجموعة من التقنيات المتطورة، منها:

شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بحجم 10 بوصات.

إمكانية اقتران الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

نظام صوتي مع أربعة مكبرات صوت.

مواصفات الأمان في بيجو لاندتريك 2024

تأتي السيارة مزودة بأنظمة أمان متعددة تشمل:

أربعة وسائد هوائية.

نظام ثبات إلكتروني.

مكابح مانعة للانغلاق.

مواصفات المحركات لبيجو لاندتريك 2024

تتوفر "لاندتريك" بعدة خيارات للمحركات، تشمل:

محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر: قوة 210 حصان.

محرك ديزل تيربو سعة 1.9 لتر: قوة 150 حصان.

مميزات وعيوب بيجو لاندتريك 2024

المميزات:

سعر جيد مقارنة بالقيمة المقدمة.

تصميم خارجي جذاب.

كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

العيوب:

التحكم في القيادة قد لا يكون مرنًا بما فيه الكفاية.

أسعار وضمان بيجو لاندتريك 2024

تقدم "لاندتريك" في السوق السعودي بأسعار تتراوح بين:

85,000 ريال لفئة الديزل 4X2.

113,000 ريال لفئة البنزين 4X4.

تأتي السيارة مع ضمان لمدة خمس سنوات أو حتى 100,000 كيلومتر.

المنافسون الرئيسيون لبيجو لاندتريك 2024

في السوق السعودي، تتنافس "لاندتريك" مع عدد من البيك أب الأخرى، مثل: