انت الأن تتابع خبر صعود جديد للمعدن الأصفر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية من جديد،وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار في اليومين الماضيين بين الصعود والهبوط،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٣١.٧١ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٣١.٧١ ريال سعودي و ٨٨.٤٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٣٠٤.٠٧ ريال سعودي و ٨١.٠٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٩٠.٢٤ ريال سعودي و ٧٧.٤٠ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤٨.٧٨ ريال سعودي و ٦٦.٣٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٩٣.٥٠ ريال سعودي و ٥١.٦٠ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ١٠٣١٧.٢٣ ريال سعودي و ٢٧٥١.٢٦ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٢٠٣٢٠.٩٨ ريال سعودي و ٢٧٥٢.٢٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٦٤.٨٨ ريال سعودي و ٩٧.٣٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٧٠.٧٣ ريال سعودي ٢٣٢.٢٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٧٢٤.٨٨ ريال سعودي و ٤٥٩.٩٧ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٤٠٩.٩٥ ريال سعودي و ٩٠٩.٣٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٧٧٣.٤٦ ريال سعودي و ١٨٠٦.٢٦ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٧٨٦.٣٤ ريال سعودي و ٧٤٣.٠٢ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٩١٩.٠٢ ريال سعودي و ٧٧٨.٤١ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣١٨٤.٣٩ ريال سعودي و ٨٤٩.١٧ دولار أميركي.