طريقة استعادة حساب واتساب المسروق أو المحظور بخطوات بسيطة 2024 - للسعودية ودول الخليج

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رياض - احمد صلاح - في عالم اليوم الرقمي أصبحت تطبيقات المراسلة مثل واتساب هدفا للعديد من عمليات الاحتيال وسرقة الحسابات. مع تزايد حالات اختراق الحسابات، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لاستعادة حساباتهم وحمايتها من هذه التهديدات.

في هذا المقال سنستعرض خطوات بسيطة لاستعادة حساب واتساب المسروق أو المحظور، بالإضافة إلى نصائح لحماية حسابك من الهجمات المحتملة.

في ظل تزايد حالات سرقة حسابات واتساب باتت استعادة هذه الحسابات واحدة من أكثر المواضيع بحثًا على الإنترنت. العديد من المستخدمين وقعوا ضحية لأساليب الاحتيال التي تستخدمها عصابات التهكير. لذلك، نقدم لك خطوات بسيطة لاستعادة حسابك المسروق أو المحظور.

خطوات استعادة حساب واتساب المسروق

كشف خبير تقني عن طريقة فعالة لاستعادة حساب واتساب المسروق أو المحظور. إليك الخطوات:

افتح بريدك الإلكتروني فورا.

أرسل رسالة جديدة إلى: [email protected].

في خانة الموضوع، اكتب: "مسروق/مفقود، الرجاء تعطيل حسابي".

في محتوى الرسالة، اكتب: "تعرض حسابي للاختراق، وقد تمت سرقة بياناتي الشخصية. رقم هاتفي هو ……..".

تأكد من صحة رقم هاتفك واذكر رمز الدولة، ثم أرسل الرسالة.

كيفية حماية حسابك على واتساب

لزيادة أمان حسابك، اتبع الخطوات التالية:

تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: من خلال إعدادات التطبيق، اختر "الحساب" ثم "التحقق بخطوتين". هذه الميزة تضيف طبقة أمان تتطلب إدخال رمز PIN عند تسجيل الرقم.

تحديث التطبيق بانتظام: احرص على تحديث واتساب لضمان حصولك على أحدث الميزات الأمنية.

طريقة جديدة للاحتيال على حسابات واتساب

حذر الخبير الأمني محمد الرشيدي من طريقة جديدة يستخدمها المحتالون لاختراق حسابات واتساب. تبدأ العملية برسالة من رقم مجهول يدعي أنه تلقى رسالة منك. بعد ذلك، تأتي رسالة من "فريق الدعم الفني" تزعم أن حسابك معرض للإيقاف، وتطلب منك إعطاء كود يتم إرساله إليك لتجنب الإغلاق. إعطاء هذا الكود يعرض حسابك للاختراق.

نصائح للوقاية