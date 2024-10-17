نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخريجي التخصصات التقنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في أكاديميتها اليوم عن فتح باب التسجيل في برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف تأهيل المختصين في المجالات التقنية بالمعرفة والمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم للانخراط في هذا المجال والإسهام في دعم مسيرة المملكة في الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الأكاديمية أن التسجيل في البرنامج سيبدأ اعتبارًا من 16 - 20 أكتوبر الجاري، فيما سيبدأ البرنامج حضوريًا يوم الأحد 27 من الشهر ذاته ويستمر 10 أيام.

ويشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية، ويجيد اللغة الإنجليزية، علمًا بأن المتقدمين سيخضعون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملائمتهم للبرنامج.

ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذا البرنامج للمبادرة والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy/bootcamps/Pages/default.aspx.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي