نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الممارسات السليمة لإنتاج التمور وقيمتها الغذائية".. لقاء ضمن موسم تمور المدينة المنورة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة أمس، لقاءً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بعنوان "الممارسات السليمة لإنتاج التمور وقيمتها الغذائية"، يهدف من خلاله إلى تعزيز الزراعة السليمة بالمنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مقدمة عن زراعة النخيل، والممارسات الزراعية السليمة، والإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها.

ويأتي اللقاء ضمن موسم تمور المدينة المنورة 2024، الذي يشهد عددًا من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، لتحسين القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار والمساهمة في رفع الناتج المحلي