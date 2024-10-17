نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الرياض لذوي الإعاقة يحقق ذهبية كرة الهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية خالد الفهيد اليوم، الفائزين في منافسات كرة الهدف التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي السعودي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، بحضور نائب رئيس الاتحاد نورة الجبالي.

وحقق نادي الرياض لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية بعد فوزه على نادي نجران لذوي الإعاقة الذي حقق الميدالية الفضية بنتيجة 10 - 7، فيما جاء نادي القصيم لذوي الإعاقة في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعد انتصاره على نادي الأحساء لذوي الإعاقة بنتيجة 5 - 3.