أخضر كرة السلة الإلكتروني يُحقق بطولة الشرق الأوسط ويبلغ نهائيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب السعودي لكرة السلة للرياضات الإلكترونية بطولة الشرق الأوسط في نسختها السادسة للمرة الخامسة وضمن تأهله لنهائيات كأس العالم التي ستقام مطلع شهر ديسمبر القادم في الفلبين.

وتمكن الأخضر من تحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة، بتغلّبه على المنتخب العماني في المباراتين بنتيجة 100-57 و85-45، ثم الفوز على المنتخب اللبناني 49-47 و59-41، فيي دور المجموعات، وفي المباراة النهائية تغلب على المنتخب اللبناني في المباراتين بنتيجة 65-44 و49-44.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين، خالد العمودي، حمد الشهراني، سامي عثمان، يزيد السلمي، أحمد الشاب، محمد المشرَّف، ناصر بن شهيوين تحت قيادة المدرب الوطني ريان عميش وبإشراف ومتابعة مدير المنتخب المهندس جعفر الموسى