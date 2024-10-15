انت الأن تتابع خبر اختتام فعاليات معرض'ريستاتكس جدة العقاري 2024' والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على مدى أربعة أيام ، أقيمت فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، في جدة سوبر دوم ، وقد اختتمت الفعاليات بمشاركة أكثر من 50 مطوِّرًا عقاريًّا من القطاعَين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشركات العقارية والجهات التمويلية.

وقد افتتح المعرض الأمير "سعود بن عبد الله بن جلوي" محافظ جدة ، يوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر 2024 ، حيث قدَّم منصةً تفاعليةً تجمع بين المطوِّرين العقاريِّين، والمهتمِّين، والمستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثمارية ، كما سلطت الفعاليات الضوء على التطوُّرات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة ، والتي تتناسب مع رؤية المملكة 2030.

ويذكر أن المعرض قد شهد توقيع أكثر من 25 اتفاقية تعاون بين الجهات المُشاركة، بالإضافة إلى عرض مشاريع تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال؛ حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتلبية احتياجات الأسر السعودية.

ومن ضمن الفعاليات التي شهدها المعرض أعلان الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن إطلاق مشاريع عقارية في منطقة مكة المكرمة ، تتضمن "بوابة مكة"، "الجوهرة"، "سدايم"، "خيالا"، و"مجتمع السدن"، على مساحةٍ تتجاوز 17 مليون متر مربع؛ لتوفير أكثر من 33 ألف وحدة سكنية ، وذلك بالتعاون مع مطوِّرين عقاريين ، بالإضافة إلى مشروعين في مدينة جدة وهما "الثريَّا" و"السدن".

ومن الجدير بالذكر أن "ريستاتكس جدة العقاري 2024" يعتبرمن أهم المنصَّات العقارية السنوية في المملكة ؛ لما له من أهمية كبرى في أتاحة فرصة استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقارية السعودية المتزايدة.